疫情改變了許多人的生活型態，也讓年輕世代意識到風險及保障的重要性，但年輕世代初入職場收入有限，中壽(2823)建議可以選擇定期或短年期險，除了保費相對便宜之外，一年一約的保險也讓日後在調整保障規畫時具備彈性。中壽也針對年輕世代的特性及需求，推出了一系列商品，包含壽險、傷害保險及醫療險，讓年輕世代可靈活搭配，鞏固自身保障。

中壽資深副總經理李正偉表示，一般會建議民眾以年收入的10分之1投入保障規畫，年輕世代保障要量力而為且兼顧靈活彈性，優先從壽險、意外險、醫療險等基礎保障開始建構起，未來再視個人生涯規畫逐步逐項擴充保障項目、範圍、額度及年期。考量到年輕世代初出社會薪水可能不會太高，可掌握先定期、後終身、重保障等原則進行規畫。

「中國人壽好喜悅定期壽險」及「中國人壽好喜福定期壽險附約」能讓年輕世代以相對便宜可負擔的保費，享有階段性的超值保障選擇。而隨著醫療技術的進步與提升，手術種類不斷演變進化，面對愈來愈多的自費項目，未來醫療費用勢必將逐漸增加，中壽的「中國人壽好術配手術定期健康保險附約」提供多項手術項目保障，保費也相對便宜。而出差、在外奔波，或是通勤交通工具多為機車及大眾運輸系統的年輕世代，投保主約並附加傷害險，平均每天不到4元，即可享有基本意外傷害保障。