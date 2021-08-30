華碩（ASUS）宣布推出為內容創作者量身打造的專業螢幕—「ASUS ProArt Display PA32UCG-K」，並隨貨附贈市價萬元X-rite i1 Display Pro校色器，滿足內容創作者需求。

ASUS ProArt Display PA32UCG-K搭載32吋背光mini-LED 4K HDR面板，具備1152區動態局部調光以達到1000000:1對比度。支援Dolby Vision、HDR10及Hybrid Log-Gamma (HLG)等多種HDR格式，並提供1600 nits峰值亮度、1000 nits全螢幕持續亮度，畫面細膩真實。ASUS ProArt校色技術及HDMI 2.1、Thunderbolt 3等豐富連線選項，實現順暢高效率的創意工作流程。

ASUS ProArt Display PA32UCG-K採用真正10位元色彩及量子點技術，提供98% DCI-P3、99.5% Adobe RGB、Rec.2020、100% Rec.709及100% sRGB廣色域，Delta E <1的表現，呈現栩栩如生視覺效果。FreeSync Premium Pro提供高達120 Hz的可變更新率(VRR)，幫助開發人員設計快速渲染的遊戲，畫面流暢並獲得舒適觀看體驗。

相較直下型LED背光螢幕受限觀看角度造成色差，ASUS獨家離軸優化(OCO)技術讓視角更寬廣，有效降低80%光暈，並提高7倍暗色處對比，即使多人同時觀看，從任何角度均可精確掌握細節，對影像工作者更為有利。

ASUS ProArt系列螢幕皆通過原廠校準，全新三階程序及ASUS先進的灰階追蹤技術進行嚴格測試，可呈現平滑顏色漸層及均勻度；搭配ASUS ProArt 2.0校色技術，將參數設定儲存於螢幕IC晶片，當螢幕連接到不同裝置時，毋需重新設定，確保顏色一致並簡化校準程序，使用上更加直覺。此外，可與專業第三方軟體如Calman及Light Illusion ColourSpace CMS整合，滿足影像工作者對色準的需求。