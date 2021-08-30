新北市洪姓男子因確診新冠肺炎，住進雙和醫院，5月31日竟情緒失控，持刀砍傷3名護理師，被依殺人未遂、違反醫療法等罪起訴，並遭裁定羈押。為求交保，洪男辯稱當時在病房「看到很多鬼」，急於想換房換藥才會暴走，不過檢方駁斥，現在是鬼月，若交保出來恐會「一直看到鬼」，請求延押。新北地院日前裁定，洪男自9月11日起，延長羈押2個月。

62歲洪男5月31日清晨擅自走出負壓隔離病房，因不滿護理師出言制止，竟持水果刀猛砍，造成3名護理師多處失血重傷；犯後態度還十分囂張，揚言「不要被有一天被我遇到、我會把你們都打死」、「等我自己解開後我要把妳們和警察都弄死」等語。

但洪男辯護律師稱洪男已不記得事發過程，且大腦有神經萎縮狀況，導致當時他可能無法辨識自己行為是否違法；更表示洪男稱在病房內看到「很多鬼」，曾致電向女兒訴苦，請求換房換藥，衝出病房乃因急迫狀況。

洪男6月11日遭裁定羈押3個月，將於下月初到期，日前新北地院開庭聽取檢、辯雙方對延長羈押或交保的意見。洪男仍否認犯行，其律師則主張，洪男無逃亡及再犯之虞，希望予以交保。

檢方則認為洪男涉犯重罪，有逃亡之虞；且他自稱「看到鬼」，現在適逢鬼月，若交保可能會一再看到鬼，有再犯可能。

新北地院合議庭評議後認為，洪男涉殺人未遂重罪，羈押乃維持重大社會秩序所必要，具有正當性，裁定延長羈押2個月。