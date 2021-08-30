全台灣最靠海藝術祭「基隆潮藝術」，每年備受矚目，基隆市文化局原規畫9月舉辦，但考量全國疫情仍在二級警戒，具高度不確定性隱憂下，決議第8屆2021基隆潮藝術延至明年4月15日至5月2日舉行。

文化局長陳靜萍表示，基隆潮藝術活動自2015年舉辦，以藝術作品豐富了正濱漁港周邊，重新喚起在地認同，也培養出許多嶄露頭角的新生代藝術家，儼然成為城市的藝文品牌，成為每年9月至10月間，全台灣最期待的海港藝術季，除了在地民眾的參與，連年更吸引了數百萬人共同響應。

陳靜萍說，考慮到今年整體疫情的不確定性，藝術家在創作過程中，也需要大量的與當地居民接觸，為了保護市民及創作者健康安全，決定延期，同時為避免冬季東北季風影響觀展品質，團隊共同決議2021基隆潮藝術展延辦理，希望將能讓民眾更安心、更開心、無後顧之憂的參與，也希望疫情趨緩，明年春天大家再到基隆參與年度重要藝術活動。

視覺藝術科長汪彥奇補充，2021潮藝術除了延續著名的海上美術館，阿根納造船廠也將展出亮眼的全新藝術作品，另外一大亮點將會是甫修復完成的正濱漁會大樓，將透過藝術梳理海港的文化歷史脈絡，帶出重生的歷史建築及在地生活的全新想像，可惜因疫情延期，但相關藝文活動資訊，可上文化局網站查詢。