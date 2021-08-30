隨著疫情逐漸控制，台東縣政府重啟「最美星空音樂會」，從9月到10月接力展開7個場次，首場9月4日在杉原海水浴場由阿爆等歌手「引爆」，陪大家躺在沙灘上數星星、聽好歌。

台東最美星空音樂會第1場9月4日由排灣族歌手阿爆領軍，於甫開放的卑南鄉杉原海水浴場率先登場；第2場10日在海端鄉布農族文化館，由今年金曲獎最佳演唱組合「尋人啟事」獻唱；第3場11日延平鄉舊鹿鳴橋遊憩區，邀請親愛愛樂弦樂團演奏。

第4場18日長濱鄉八仙洞遊憩區，由NSO國家交響樂團帶來音樂盛宴；第5場25日由人氣樂團告五人於綠島鄉人權紀念公園開唱；第6場10月2日為大提琴演奏家范宗沛與豎琴獵人李哲音，在大武鄉尚武濱海公園演出；第7場10月9日關山親水公園，將由歌手李千那和盧學叡壓軸帶來星空饗宴。

縣長饒慶鈴說，台東的夜空布滿眨呀眨的小眼睛，神秘又療癒，這麼美的星空當然不能獨享，在疫情持續穩定的情況下，最美星空音樂會搭配各種類型音樂主題饗宴，在海邊、在山巔的天幕下，享受浪漫的音符跳動，也提醒大家必須遵守防疫規範、現場實聯制，晚間6時開放進場。

台東縣政府交觀處表示，往年都在6月中旬舉行的「台東最美星空音樂會」，受疫情影響延期，而隨著疫情漸趨緩決定恢復辦理，今年更將申請ISO 20121永續性活動管理系統的國際認證，在活動中帶入永續理念的作為，讓活動與在地的社會、經濟及環境生態取得平衡，降低負面衝擊。