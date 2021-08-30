要開學了，台東寶桑國小的新生練習如何使用午餐隔板。（莊哲權攝）

快開學了，台東縣各級學校嚴陣以待，寶桑國小30日新生訓練，由學童練習架設午餐用的隔板；教育處長林政宏表示，面對開學的防疫 挑戰，全縣114所國中小學已完成校園清消，教職員工有9成9施打過疫苗，隔板、酒精、口罩等防疫物資也都已經到位。

開學在即，台東縣政府緊盯各校防疫準備，寶桑國小30日新生訓練，小一學童七手八腳練習架設午餐用隔板，老師笑說，「好像K書中心，小朋友打瞌睡不會被發現」，有小朋友童言童語說，這樣就看不到老師了。

寶桑國小校長李倩鈺表示，該校防疫物資經清點後足夠供開學使用，小朋友用的口罩備量有2500個，成人口罩有500個，教職員也都打過疫苗；針對新生入學家長不能帶孩子進校園，將安排高年級學生在校口門協助帶到教室裡面，31日舊生返校日也會讓學裡先試用午餐隔板，務求在安全環境中用餐，請家長放心。

教育處長林政宏指出，上星期的校長分區會議，就已叮嚀大家做好開學前、後的防疫準備，目前各校均已由環保局完成清消，教職員工必須打過疫苗或經過快篩才能進入校園，全台東縣國中小教職員有9成9都打過疫苗，也感謝教育部提供充分的防疫物資。

林政宏表示，家長關心的用餐問題，偏鄉學校因學生人數少，保持距離就能符合規範，而市區的大型學校，也都已經準備好折疊式隔板，只是對新生來說還需要適應。

他也呼籲，不少家長趁著暑假尾巴帶孩子各處旅遊，請家長配合學校做好自主管理，學生若發燒、身體不舒服，就留在家裡，老師會安排線上課程，讓學生在家上課。