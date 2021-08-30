保力溪流域山海景致秀麗，在戲劇加持下可望發展觀光。（屏東林管處提供／林和生屏東傳真）

公視旗艦大戲《斯卡羅》播出後引來廣大迴響，劇中舊地名柴城、保力、社寮及統領埔等地，吸引不少遊客亟欲探訪，林務局屏東林管處特別委託嘉義大學教授邱郁文團隊，深入調查保力溪生態、人文及產業拼圖，期盼透過走讀方式，為地方帶來觀光發展契機。

保力溪發源自屏東縣四格山，是車城鄉內重要溪流，更是串連車城鄉里山里海國土生態保育綠色網絡的藍色軸線。

談起這條保力溪，車城在地居民猶如打開話匣子、停都停不下來，居民回憶兒時，都曾在溪裡捕捉溪魚蝦，農民則依靠溪水灌溉農田、努力生活；保力社區理事長曾德生也講述牛嶺崛的命名淵源，讓年輕一輩瞭解到，原來此地曾因湧泉而有水牛聚集的社區歷史。

當地耆老王正夫則憶起民國六十幾年時，社區獵捕伯勞鳥及赤腹鷹，為貧瘠的生活資源加菜往事，同時也分享如何放下獵槍、走入保育的來龍去脈。客家文化發展協會總幹事張吉雄則是敘說著保力傳承延續的客家精神，在在與劇中情況相呼應。

屏東林管處副處長朱木生參與走讀行程後，除感動在地鄉親對過去保力溪美好記憶與放下獵槍開始為環境展開保育行動表示讚許外，也強調，未來林管處將與鄉親攜手，共同推動友善生產、保安林公眾參與及環境教育等工作，期盼恢復保力溪過去的獨立溪流原有生態。

朱木生同時邀請新街及射寮鄉親，一同走訪保力溪里海路線，透過走讀過程，更加瞭解自己周遭生活、生產及生態三生共好的里山里海永續發展。