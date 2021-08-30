美國航母戰鬥群正在逐步進行印太戰略部署，其中號美國戰力最強的卡爾．文森號航母(USS Carl Vinson)即將抵達日本橫須賀，這是該航母近20年來首次到訪位於橫須賀的美國海軍第7艦隊基地。陸媒認為，卡爾．文森號航母是美國首艘部署F-35C艦載戰鬥機和CVM-22B魚鷹艦載運輸機的航母，尤其是航母艦載F-35C抵達後，將使得部署在中國周邊的5代隱形戰總數接近百架，值得警惕。

Nimitz-class aircraft carrier USS Carl Vinson (CVN 70) conducts flight operations with the F-35C. The Carl Vinson Strike Group (CVCSG) led by Carrier Strike Group (CSG) 1 is deployed in support of global maritime security operations. #F35Unites pic.twitter.com/4KAmdGLTvp — F-35 Lightning II Joint Program Office (@theF35JPO) August 26 2021

美國《星條旗報》報導稱，卡爾．文森號已經於8月29日抵達橫須賀，這艘被稱為美國海軍最強航母上一次停靠橫須賀是在2003年，總共在西太平洋地區執行了8個月任務，因為當時原在亞太部署的美海軍小鷹(USS Kitty Hawk)號航母戰鬥群被派往波斯灣執行對伊拉克任務。

《環球時報》指出，原本部署在日本的雷根號航母也已於今年6月前往中東地區協助美軍的阿富汗撤離行動，讓美國海軍在西太平洋陷入了航母「空窗期」。不過，雷根號航母在完成阿富汗美軍撤離行動後將會返回西太平洋地區，其他數艘 美國航母亦陸續完成維修與升級，例如尼米茲號將在年底部署到西太平洋地區，至少到明年底前，可能都會維持雙航母戰鬥群在西太平洋活動。

《星條旗報》早在8月2日卡爾．文森號從從聖地牙哥海軍基地啟程時就曾報導，它此行目的是前往亞太地區，而且航母已完成為期17個月的升級作業，使其能夠搭載F-35戰鬥機和CVM-22B魚鷹運輸機。今年6月，該航母打擊群還曾在夏威夷群島附近開展了為期2周的訓練。該航母打擊群除了卡爾．文森號航母及其搭載的第2艦載機聯隊外，還有尚普蘭湖號(USS Lake Champlain)導彈巡洋艦以及第1驅逐艦中隊的導彈驅逐艦希金斯號（USS Higgins）、奧凱恩號（USS O'Kane）、查菲號（USS Chafee）、杜威號（USS Dewey）、斯托克代爾號（USS Stockdale）和邁克爾．墨菲號（USS Michael Murphy）共6艘導彈驅逐艦。陸媒指出，這是美軍單一航母戰鬥群近幾年來護航艦艇最龐大的一次。

美媒《富比士》雜誌曾報導說，F-35C將成為美軍航母上的具有縱深打擊能力的戰鬥攻擊機。如果有空中加油支持，F-35C型的作戰半徑可達數千公里，能穿透敵人的防空系統，打擊敵人的地面補給和指揮設施。雖然有這麼多優點，但是執行縱深打擊任務時最佳掛載只能有2枚聯合防區外武器和2枚AIM-120空對空導彈，無法在機艙外加掛空戰武器，而且其設計上原就不具備機炮，因此彈藥很快耗盡。美軍因此建議，F-35在深入敵後時，需要盡最大努力避開與敵機進行長時間空戰。