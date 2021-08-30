監察委員紀惠容、王美玉、葉大華、張菊芳啟動「政府對防範兒少性侵案件執行成效之探討」通案調查研究，對防範兒少性侵案件提出「三級預防」建議，包括保護揭弊者身分與工作權、營造友善校園及安置機構環境，讓兒少勇於求助。

據統計，去年性侵害通報件數計1萬334件，被害人9212人，其中兒少被害人達5979人，占64.9％，且自2006年度起，疑似校園性侵害、性騷擾及性霸凌通報件數不斷升高，兒少於安置機構內被通報遭侵害的數據，也呈現逐年增加的趨勢。權力不對等在安置機構及學校尤甚，兒少人身安全保護仍亟待改善。

去年8月啟動「政府對防範兒少性侵案件執行成效之探討」通案調查研究，監委今以三級預防的概念及結構研究提出十大結論，盼政府能檢視現行機制，有效推動兒少性侵害防治工作。

監委表示，一級預防是指問題不明顯、未發生時之預防措施，新興媒體蓬勃發展，但相關規範法令未隨之修正，欠缺管理規範及政府機關應及早掌握性侵害事件的風險因素，透過教育宣導，有助於防範性侵害之發生。二級預防則針對高危險被害族群之預警，降低事件發生的風險。

監委指出，三級預防是指事件已發生，將傷害降到最低的輔導處置措施。調查研究指出，兒少性侵案件被揭露的困境有：教育人員面對性侵訊息，容易反應兩極化；兒少被害人不敢說，以及揭弊者盼不到正義到來。此外，兩小無猜案件應有不同處理方式，政府也應持續關注性侵案件處置資源配置。

4位監委呼籲政府，應加強推動兒少性侵案件的三級預防機制，如保護揭弊者身分與工作權、營造友善校園及安置機構環境讓兒少勇於求助、檢視相關資源配置是否足夠，以及檢討司法訴訟期間對兒少的協助，均能有效降低兒少性侵害犯罪黑數。