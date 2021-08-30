去年投資高雄累計金額達1594億元，高市經發局持續強化招商，30日聯手南科管理局、經濟部加工處，舉辦招商說明會，並盤點高雄8處園區土地，吸引逾50家企業與會，其中強茂、鏵友益等8家企業表達投資意願，預估未來3年內將持續投資高雄。

經發局長廖泰翔表示，高雄投資與城市發展兩大方向，為亞灣5G AIoT創新園區，及橋頭科學園區、仁武產業園區將形成的高階製造中心及半導體聚落；高市府積極整備用地需求，同時建立產學研交流平台，為投資企業儲備人才，水、電供應更是無虞。

經濟部加工處長楊伯耕表示，成立55年的加工出口區今年正式更名「科技產業園區」，歷年產值不斷創新高，尤其高雄就占整體40％以上。加工處也針對老舊園區將原建築更新為8到10層立體式建物，提供投資企業更多用地，目前高軟二期也正對外招商。

南科管理局長蘇振綱指出，園區發展需要周邊的食衣住行育樂產業一起帶動，從路竹到橋頭，包含生醫、光電產業都在成長，未來10年將在高雄創造逾2000億產值、1萬個就業機會，串聯南部各大園區共同帶動南台灣發展。

此次包含二極體製造商強茂、半導體設備廠鏵友益科技、大型半導體鍍膜設備廠勤友光電、全球DRAM及快閃記憶體領導廠華騰國際、AIoT應用商寬緯科技、半導體量測設備商民利國際、工業自動化設備廠建佳科技、生醫用電漿機廠瀧儀生醫及AIoT精準醫療商達易特等8家業者都表達投資意願，搶先卡位投資高雄。