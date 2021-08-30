高市府與慈濟慈善基金會合作，啟動「弱勢家庭兒童暑期營養關懷」方案，30日舉辦捐贈儀式，提供「安心生活箱」、白米及「健康蔬果箱」給3054個家庭，照護學童在疫情期間暑假飲食健康與營養。

高市府祕書長楊明州、教育局長謝文斌、農業局長張清榮昨共同出席這場儀式，楊明州感謝上人及慈濟基金會志工的熱心與辛勞，從籌劃到為期2周的物資配送作業，在停課不停學暑假期間，帶給學童實質照護與關懷。

慈濟基金會執行長顏博文指出，考量今年疫情嚴峻，許多弱勢家庭生計受到影響，基金會為減輕弱勢家庭生活壓力，由高雄慈濟志工配送物資給高市低收及受疫情影響家庭的學童。

「弱勢家庭兒童暑期營養關懷」方案，有221校提出申請，合計配送3054份物資，在8月16日起至8月27日止全數運送完畢。此次除民間、政府共同合作協助弱勢家庭學童外，也以行動支持在地農民。

教育局長謝文斌表示，教育局也發放弱勢學生安心餐食券，每天可到合約商店換取50元餐食，而此次慈濟基金會暑期捐贈「健康蔬果箱」將高雄在地生產當季最新鮮、品質最優良的蔬果贈送學生，讓學童吃得健康、安心學習。

農業局長張清榮提到，「健康蔬果箱」以新鮮水果及耐儲放的瓜果、根莖類、菇類相互搭配，特別選擇耐儲放蔬果，除具有豐富營養價值，也盼收到弱勢學童家庭可慢慢食用，暑假在家能擁有健康均衡的飲食，並安心度過疫情。