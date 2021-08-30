城市美學就在生活中，台中市秋紅谷北側及福安南側等兩座台灣大道公車專用道的公車站體，已完成台中「綠美圖」意象彩繪，可愛的插畫呈現台中重大建設的願景，並融入城市風景。

台中市長盧秀燕重視城市美學，持續為台中種下一顆顆美學種子，市府建設局與瑞助營造股份有限公司攜手合作，日前於秋紅谷北側及福安南側等兩座台灣大道公車專用道的公車站體完成台中「綠美圖」意象彩繪。

建設局長陳大田表示，中央公園的綠美圖是台中極具代表性的指標性工程，也是全國首座圖書館結合美術館的亮點建築，公車站體以輕鬆的插畫表達人們在公園中悠閒散步、恣意活動的畫面，讓民眾在大自然中走進綠美圖，進而找到屬於自己的舒適空間。

並以透明建築物透出整座森林，表現綠美圖視覺的通透性，呈現給市民「公園中的圖書館、森林中的美術館」的意象，特別感謝瑞助營造協助站體彩繪，讓民眾能在日常生活中感受不一樣的台中之美。

台中綠美圖由台日知名建築師聯手設計，八個大小不一的建築盒子交錯而成，外觀大量採用玻璃帷幕與金屬擴張網，使建築物具有視覺通透性，正施作地上層鋼結構工程吊裝與地下層裝修工程，整體工程預計明年12月完工。