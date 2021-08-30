國際知名舞蹈家許芳宜（左）在《俗女養成記2》飾演陳竹昇的初戀。（華視、CATCHPLAY提供）

《俗女養成記2》導演陳長綸（左起）、嚴藝文、國際知名舞蹈家許芳宜、陳竹昇聊拍戲趣事。（華視、CATCHPLAY提供）

國際知名舞蹈家許芳宜驚喜現身台式新喜劇《俗女養成記2》，客串演出陳竹昇的初戀學妹！導演嚴藝文昨透露當初為這角色苦惱很久，當陳竹昇提議找許芳宜，她直覺回他「別鬧了」，沒想到最後真的靠陳竹昇牽線讓女神降臨。導演陳長綸則坦言男生就愛許芳宜這味，爆料第一次與許芳宜見面時，謝盈萱也來參一腳，兩人還私下偷虧陳竹昇根本「自肥」。

許芳宜曾參演侯孝賢導演電影《刺客聶隱娘》，這是她第一次演出電視劇，坦言當初並非一口答應邀約，因對影視表演沒那麼熟悉，多少有些顧忌，但她回想起前年陳竹昇與謝盈萱同樣跳脫舒適圈，演出她的舞蹈電影，「我就覺得如果不先把自己交出去的話，可能我會不斷原地踏步，後來也證實確實把我觸角重新再打開」，她很想再次當個學生、當個菜鳥，「長久習慣一個工作環境觸角會生鏽，換到另一個領域就覺得自己好像是新鮮人，身上很多框框架架就會卸下來」。

她說，有人會把電視、電影和表演藝術分得很開，但在她心裡，這些都是透過身體的表演藝術，只是呈現的舞台和方式不太一樣而已。她拍攝過程中看到謝盈萱表演得那麼輕鬆，印象相當深刻，「我相信這個輕鬆不是一、兩天創造出來的，要能這麼地自如、游刃有餘是需要非常多地累積。」

陳竹昇透露當初導演描述的人物氣質，他第一時間就想到了許芳宜，因過去曾參與合作過許芳宜的電影才有了這個緣分，以前聽到許芳宜的名字就會想到「殿堂級女神」，但接觸過後完全感受到她的平易近人和親和。

許芳宜答應參演後，導演嚴藝文先是極度興奮，隨後感到巨大壓力，前一天還為此失眠，「擔心芳宜老師會不習慣電視演出方式，感到緊張與不自在，原本想了B計畫打算精簡台詞，但後來看了第一個鏡頭的演出後才發現一切都多慮了，她把角色詮釋得很完美，就連情緒較重的心理戲也演得到位」。陳長綸透露許芳宜在片場常獨自練習，「她後面有很難演的戲，我看到她利用打燈時，獨自練習至少有8次」，相當敬業。嚴藝文爆料陳長綸平時排戲都很嚴肅，那次卻特地拿出手機拍許芳宜，「就是為了拍女神，謝盈萱在旁邊吃醋說其他演員都沒這樣待遇」。

聊到兩人拍戲花絮，陳竹昇表示，許芳宜到《俗女養成記2》片場總是充滿滿能量，他還特別幫兩人做角色人物設定，「開拍第一天我就猛傳LINE騷擾許芳宜老師，增進兩人彼此對角色熟悉度」，許芳宜也回說：「竹昇還特別自彈吉他唱了一首歌給我聽。」兩人完全融入在學校社團認識的學長學妹角色關係設定之中，為戲下足了工夫。正式演出後陳竹昇也對許芳宜的表現讚譽有加，直言：「芳宜老師的演出就像是她真的是我的學妹一樣。」對於能親身合作看著芳宜老師跳舞，也讓他有感而發說：「就像是買了1萬2000元的門票，在最前排看表演一樣！」

《俗女養成記2》周日(8／29)晚間9點播出第四帖收視再創新高來到4.13，每分鐘平均吸引90.2萬人同步線上收視，連續4周蟬聯周日全時段冠軍，而在45歲至54歲族群收視更達到7.64，成績相當耀眼！第四帖主題「不速之客」迎來許芳宜、天心、李國毅三位重量級卡司，除了知名舞蹈家許芳宜獻出首次電視劇處女秀，劇中飾演一名舞蹈教師，收視最高點4.56落在李國毅飾演的「何老師」和自己的朋友們坦白自己為賺錢假冒家教老師，欺騙了金德興陳家人，為了討好嘉玲阿嬤「陳李月英」楊麗音，才故意瞎掰說出「這不是妳的錯」，剛好被一旁的嘉玲阿嬤聽的橋段；戲中楊麗音聽到之後娓娓道出當初之所以被李國毅的話感動，完全是想到自己第一個因溺水早夭的兒子，而牽動起過往的傷痛，也對李國毅下出了通牒：「我一個兒子已經沒了，你要是敢傷害我們家任何一個人，我不會放過你」，護家心切表露無遺。