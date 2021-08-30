今1架共機侵擾我西南空域 18:002021/08/30 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機進我西南空域示意圖。空軍提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 運8技偵機。空軍提供 空軍發布共機動態，共軍1架運-8技偵機，上午進我西南防空識別（ADIZ）區，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。 中共上週四首派1架直-9反潛直升機，上週五再派兩架直-8直升機進入我西南空域，練兵用意明顯。 境外移入 首見接種3劑大陸智飛疫苗 開學倒數 彰化溪州青農前進校園大清消 #西南空域 #空軍 #共機 #侵擾 #發布 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 被指中央公園失去水湳機場靈魂 建設局：將打造機場遊客中心 16:492021/08/30 生活 1年13起陸人偷渡 高檢署徹查 04:102021/08/30 社會新聞 阿里山林鐵票務2.0 推自動售票機、電子車票 10:222021/08/30 生活 跟進萬事達卡 VISA宣布開通「手機就是刷卡機」 11:382021/08/30 財經 摺疊機崛起 手機市場走向「更分眾化」 04:102021/08/30 生活新聞 大豐電、TBC啟動共治 第三勢力成形 04:102021/08/30 財經焦點 東女研發開車門警示器 獲佳作 04:102021/08/30 地方新聞 遠傳攜手7台廠 共組國產5G專網RAN生態圈 11:572021/08/30 財經 《國際產業》大馬空運乘客數急凍 2021年估銳減8成 15:252021/08/30 財經 數枚火箭彈鎖定喀布爾機場 傳1童喪命 11:312021/08/30 國際 美新冠病毒溯源報告 陸外交部：是一份政治報告、虛假報告 16:342021/08/30 兩岸 政治熱門新聞 下屆桃園市長提名 陳時中將出線？綠委回應了 - 政治 蔡英文博士論文題目有不同版本？ 總統府回應了 - 政治 政院研擬明年軍公教加薪後 最新民調令人意外 - 政治 郭正亮為何被謝志偉嗆 黃暐瀚：他戳破一個重點 - 政治 明年預計有5000萬劑疫苗來台 柯文哲轟中央不只是買是要買到 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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