BNT疫苗下周即將陸續到貨，明年也有機會保留3000萬劑給台灣。但疫苗施打順序卻引起外界議論紛紛。台北市議員侯漢廷直言，綠營的疫苗政策說白了只有兩個，一個叫「扶國產」、一個叫「以官為本」。且打AZ、莫德納、BNT、混打都是一到三類優先，明顯就是「為官員服務」。看完貼文網友留言表示，「唯獨817還不肯認清事實」。

侯漢廷29日在臉書PO文表示，他觀察到綠營的疫苗政策說白了只有兩個，第一個叫「扶國產」、一個叫「以官為本」。侯漢廷解釋，綠營扶持國產，但是官員卻優先接種海外疫苗。打AZ、莫德納、BNT、混打都是一到三類優先，但打國產怎麼沒看陳時中說一到三類優先？

台北市議員 侯漢廷。(圖／資料畫面)

他進一步說明，「維持防疫體系運作之中央及地方政府重要官員」，綠營官員讓自己成為第二類，就是最大的黑箱特權，每一次拿一三類和孕婦當自己插隊的幌子。正常人打AZ、莫德納，指揮中心說要等10到12週才能打第二劑，而且8月11日強調，「間隔12週免疫反應仍然好」。但是早在7月23日，指揮中心就宣告，第一到三類對象及孕婦，疫苗接種第一劑後滿28天，即可接種第二劑。第四類到第九類要等84天(12週)，第二類的官員只要等28天(4週)！

他感嘆，若一般人民就別想了，第一劑都等不到。7月25日(疫苗開放混打！一到三類開放可打 AZ＋莫德納)；8月6日(放行AZ混打BNT疫苗 陳時中：一至三類優先放行)。然後現在，就連BNT也是除了學生以外，依照類別順序施打，難道第二類永遠打不完嗎？更誇張的是，當第二類官員能在28天順利接種完第二劑優先接踵混打疫苗、打完默德納後，8月28日，陳時中說，「先暫緩第二劑施打，朝人口涵蓋率完整為目標」。

至於這話什麼意思？侯漢廷認為，潛台詞就是「我打完兩劑以後，其他人的第二劑我就不管了，人人打完第一劑不滿度就下降了，我特權先打完兩劑人民哪會在意」。最後，他痛批，現在台灣根本是「以官為本」、「為官員服務」。有網友看完貼文留言表示，「你知道，我知道，唯獨817還不肯認清事實」。