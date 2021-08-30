LINE GAME推出全新卡牌遊戲《LINE 動物大富豪》，今（30）日正式上線。《LINE 動物大富豪》是利用撲克牌遊戲中廣為人知的「大老二」規則，並透過使用技能和道具來增加戰略性的卡牌遊戲。還可以跟LINE好友以及全世界的玩家進行對戰！《LINE 動物大富豪》於2021年8月16日（一）開始進行事前登錄並於今天正式上線。

新時代撲克牌對戰手遊《LINE 動物大富豪》

《LINE 動物大富豪》遊戲的故事發生在一座獅島上，住著一位人稱「大富豪」的獅子國王。由於獅子國王一直煩惱於自己後繼無人，在百般思量之下，他決定向世界各地廣發邀請。只要成為獅島最強大富豪的人即可繼任國王！想知道如何成為大富豪嗎？遊戲玩法其實相當簡單！每一回合要決定如何出牌，只要成為第一個將手牌全部打出的玩家就能獲得勝利，贏得大富豪的稱號！有玩過大老二或是鬥地主的玩家會更容易上手！除了基本的大富豪規則以外，還加入了「技能」以及「道具」的策略要素！在對戰當中可使用技能與道具讓遊戲更有戰略性，像是效果僅限一輪的「臨時革命」、還有能解除革命、花色連鎖狀態的「解除規則」等，只要活用這些效果就有機會逆轉勝！

2021年8月30日（一） ～ 9月7日（二） 09:59為止，期間內登入《LINE 動物大富豪》的所有玩家，將可以獲得以下事前登錄的活動獎勵，包含一般扭蛋券2張、道具「結束一輪」3個、金幣1000個、SR 角色（柔道刺蝟）碎片2個；為了紀念「LINE 動物大富豪」正式上線，舉辦特別登入活動。活動期間只要登入遊戲，每天都可以獲得豪華獎勵。此外，第五天登入將可獲得「高級扭蛋券」。

活動期間，透過遊戲內的排行榜模式，入手「賓果代幣」，收集齊全並連線賓果，將會贈送豪華獎勵。若完成所有賓果連線，將可以拿到「高級扭蛋券」。立即下載遊戲邁向最強「大富豪」並成為下一任國王吧！《LINE 動物大富豪》支援iOS以及Android平台，提供免費下載（內含付費道具）。