嘉義市長黃敏惠參觀「八拾二弄文旅」民宿。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠參觀「嘉義慢漫民宿。（廖素慧攝）

嘉義市政府去年底公告「具人文或歷史風貌之相關區域」，輔導旅宿業得依《民宿管理辦法》相關規定，申請經營民宿，目前共6家申請，有3家已取得合法民宿登記證，市長黃敏惠30日將民宿登記證及專用標識牌頒發給3家業者。

黃敏惠表示，嘉義市建城300多年，歷史人文景觀豐厚，3家民宿都有年輕人的想法及用心去經營，這就是地方創生，把在地的DNA連結創意及創新，協助年輕人踏實努力追求夢想，同時讓來嘉的旅客深入感受嘉義市人文城市的美麗風景。

嘉義市政府觀光新聞處長張婉芬指出，嘉義市過去僅有1家合法的休閒農場民宿「五柳園民宿」，市府於2020年12月25日公告「具人文或歷史風貌之相關區域」，輔導6家民宿業者申請登記，目前有「嘉義慢漫民宿」、「八拾二弄文旅」及「拉瓦宅」3家通過。

嘉市府觀新處表示，「具人文或歷史風貌之相關區域」範圍，西側至縱貫鐵路為界（南面）及博東路以南、垂楊路以北及新生路以西圍繞之區域（道路中心線以內）。

「嘉義慢漫民宿」負責人陳盈秀說，曾來嘉義市旅遊，愛上這個步調緩慢卻舒服的城市，便在心中埋下在嘉義市落腳的種子，她會把握市府給予的資源及機會，好好圓夢，帶著旅客認識嘉義市人文風情。

「八拾二弄文旅」負責人商淑貞認為，嘉義市的觀光客越來越多，是值得投資的地方，要讓更多外地人來到嘉義市玩。

「拉瓦宅」負責人呂玫燕說，民宿在還沒有合法化前，也曾因為同業競爭、檢舉等問題而感到苦惱，很肯定市府推動「具人文或歷史風貌之相關區域」政策，讓觀光住宿的型態多元化及合法化，創造更多機會給返鄉青年。