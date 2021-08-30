地牛翻身 17：47宜蘭規模4.5地震 最大震度2級 18:102021/08/30 中時新聞網 尉遲佩玉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台灣地區今天下午17：47分發生芮氏規模4.5的地震。(圖/氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣地區今天下午17：47分發生芮氏規模4.5的地震，震央在宜蘭縣政府東南東方24.7公里，位於台灣東部海域，地震深度63公里，宜蘭縣地區最大震度2級。 陸公募基金規模達23.5兆人民幣 全球排名升至第四 北市公布美返台年輕人確診足跡 7天搭4種交通運輸 北市跑透透 #地震 #宜蘭 #規模 #震度2級 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 行政院會下周四拍板 五倍券特別預算 估1,200億 04:102021/08/30 財經要聞 整合資源 FINTECH大聯盟成軍 04:102021/08/30 金融．稅務 拜會新北議會 江啟臣：如果公投如期蘇貞昌早就下台 16:452021/08/30 政治 北市昨新增2例感染源不明確診者 40位接觸者PCR結果出爐 11:422021/08/30 生活 花蓮弱勢兒少求助案多2成 助學金缺口逾150萬 13:032021/08/30 寶島 壽險賣股債 今年估賺5千億 04:102021/08/30 財經要聞 宜蘭公布北市確診個案足跡 鵝肉郎海鮮、礁溪轉運站都入列 12:242021/08/30 生活 有實聯制、私人場所 北市不公布確診足跡 17:332021/08/30 生活 Fed放鴿 台股匯齊揚 新台幣早盤強升逾1角 11:092021/08/30 財經 新竹縣成功國中增建校舍 新教室開學日啟用 13:552021/08/30 寶島 陳時中：不考慮9／7降級 擬增加雙鐵運量 16:182021/08/30 生活 生活熱門新聞 午後雷雨連炸一周 彭啟明揭下個颱風生成時間 - 生活 台南男打完高端7天3度進急診 友崩潰列11症狀：6天沒辦法上班 - 生活 新竹寶山爆長者車禍送醫確診 百名居民湧入社區快篩站 - 時事 菜市場老闆打高端公告3下場 眾人一看驚：吃了誠實豆沙包 - 生活 廚房蟑螂亂竄如何清零？ 主婦曝密技：小強怕到跑光光 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。