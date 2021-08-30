雲林縣溫馨家園在北港鎮北辰國小啟用，全天候照護弱勢國小學童。（張朝欣攝）

雲林縣政府為照顧弱勢家庭國小學童，使其安心向學無後顧之憂，利用國小閒置教室設置溫馨家園，30日於北港鎮北辰國小啟用，溫馨家園為全台首創，可容納男、女學童各20人，除了住宿還提供3餐，讓學童在生活上及課業上均能得到最好的照顧。

雲林縣溫馨家園的成立，是縣政府對於弱勢族群完善服務的具體政策，30日由雲林縣長張麗善主持揭牌儀式，北港代理鎮長蕭美文、縣議員黃美蘭、黃文祥、豐泰文教基金會董事長林金陽、三順慈善會創會長石智升等人出席與會。

張麗善表示，溫馨家園是利用北辰國小的閒置教室加以活化，凡入住溫馨家園的學童均一律就讀北辰國小，園方除提供住宿外並供應早、晚餐，中午則與同學一起在學校吃營養午餐。

溫馨家園除編配主任管理員、舍監之外，夜間並有課輔老師為學童複習功課，讓學童在生活上及課業上均能得到最好的照顧。硬體方面，設置4間宿舍，男、女各2間，每間可容納10人，還有1間學習教室以及淋浴間、廁所，環境潔淨舒適。

張麗善指出，雲林縣溫馨家園的設立，可望有效解決經濟弱勢家庭的難題，讓需要協助的學童都能獲得全方位照顧，創造家庭、學校及學童3贏局面。目前已確定有3名學童將於開學後入住溫馨家園。

縣教育處長邱孝文說明，未來雲林縣各國小若有經濟弱勢致家庭無力照顧之學齡學生；因家庭因素無法正常上學有住宿必要者；因經濟弱勢且單親、隔代教養或照顧者非同住親屬，難以提供學生必要生活照顧者；其他經評估有必要入園者，均可向北辰國小提出申請入住溫馨家園。