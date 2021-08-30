台北市松江路郵局今傳出有確診者足跡，中華郵政表示，今上午已收到北市衛生局函文，要求全面清消，並靜置24小時，衛生局稍早證實為案16087足跡。

衛生局表示，案16087確診足跡曾到該支局，疫調發現後即刻通知該支局進行清消，由於該個案足跡眾多，匡列人數不斷增加，目前擴大採檢68人，並會依照中央規定公開有需要的公共場域足跡。