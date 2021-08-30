北市衛生局證實有足跡 松江路郵局緊急停業清消 18:162021/08/30 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市松江路郵局今傳出有確診者足跡。（示意圖／本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市松江路郵局今傳出有確診者足跡，中華郵政表示，今上午已收到北市衛生局函文，要求全面清消，並靜置24小時，衛生局稍早證實為案16087足跡。 衛生局表示，案16087確診足跡曾到該支局，疫調發現後即刻通知該支局進行清消，由於該個案足跡眾多，匡列人數不斷增加，目前擴大採檢68人，並會依照中央規定公開有需要的公共場域足跡。 有實聯制、私人場所 北市不公布確診足跡 板橋大遠百櫃姐確診 1688名員工快篩結果出爐 #足跡 #支局 #松江路 #郵局 #清消 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 苗栗市建功地下道施工 建功國小周邊交通疏導規畫 17:212021/08/30 社會 北市垃圾代收免專用袋 開環保倒車 04:102021/08/30 地方新聞 高雄夫妻雙屍命案 2子神情哀戚殯儀館陪同相驗 11:012021/08/30 社會 高雄輕軌、公車 加密班距迎開學 04:102021/08/30 地方新聞 離開學剩2天 侯友宜視察學校防疫措施 13:382021/08/30 生活 宜蘭公布北市確診個案足跡 鵝肉郎海鮮、礁溪轉運站都入列 12:242021/08/30 生活 郵局「金牌業務員」暗槓客戶保費 遭判10年還須賠1.4億元 17:092021/08/30 社會 雙北昨暴增13人確診 醫最擔憂這1例：恐成下一個破口 09:292021/08/30 生活 鄭文燦：打過疫苗志工可出勤 活動中心9／1開放外借 12:012021/08/30 生活 甲安埔發展市議員爭取串連台61及國三聯絡道路 中市府：向中央研議可行性 19:062021/08/30 生活 開學倒數 彰化溪州青農前進校園大清消 14:002021/08/30 寶島 生活熱門新聞 午後雷雨連炸一周 彭啟明揭下個颱風生成時間 - 生活 台南男打完高端7天3度進急診 友崩潰列11症狀：6天沒辦法上班 - 生活 新竹寶山爆長者車禍送醫確診 百名居民湧入社區快篩站 - 時事 菜市場老闆打高端公告3下場 眾人一看驚：吃了誠實豆沙包 - 生活 廚房蟑螂亂竄如何清零？ 主婦曝密技：小強怕到跑光光 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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