行政院下令9月1日起禁廚餘養豬1個月，雲林縣長張麗善30日對此表示，絕不能讓非洲豬瘟讓台灣成為疫區，中央政府必須全面禁止廚餘養豬，斬斷傳染途徑，雲林縣在2018年底就全面禁止廚餘養豬，藉此保護本土養豬產業，推動產業轉型升級，同時更保障消費者的食安。

張麗善表示，根據「中央災害應變中心」提供的資訊，非洲豬瘟不會感染人，所以消費者只需將相關肉製品煮熟後，即能安心食用。不過附著非洲豬瘟病毒的食品，若流入廚餘回收系統，並供豬飼料使用，豬隻就極易感染非洲豬瘟。

張麗善強調，非洲豬瘟防治就如同新冠肺炎防治，邊境管理非常重要，一旦邊境管理出現破口，台灣內部需有配套性的應急管理措施。未來加強邊境管理的同時，應全面禁止廚餘養豬，萬一非洲豬瘟病毒進入台灣，才能阻隔病毒進入養豬飼料系統的管道。

張麗善指出，養豬產業是國內農業重要的一環，依據農委會主委陳吉仲的說法，產值高達2000億。倘若農委會重視養豬業的長遠發展，反而更應該利用此次機會，全面禁止廚餘養豬，才能大大地降低非洲豬瘟的風險。

張麗善說明，雲林縣廚餘經過堆肥製成有機質材料，讓資源回歸大地，資源能夠循環再利用，也能降低垃圾處理負擔，有機質材料免費提供在地社區、機關、學校申請取用，歡迎其他縣市參考雲林經驗，推動廚餘資源化。

縣環保局呼籲，民眾不要將來源不明的肉品，或未烹煮的生豬肉丟到廚餘桶；如果發現路邊擺設廚餘桶，或是疑似違法使用廚餘的養豬場，請立即通報環保單位。