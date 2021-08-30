信義房屋楠梓土庫店店長蔡岳霖今年27歲，接任店長已約1年半，是高雄區近年最年輕的店主管，之所以業績表現出色，又順利接任店主管，他分享，除了大學就讀中文系時培養不錯的論述及溝通能力，最大秘訣則是「遇到挫折也不要放棄機會」的決心。

83年次的蔡岳霖大學就讀中文系，畢業即應徵上信義房屋工作，但從沒接觸過不動產領域，他說，入行前3個月，每天都按照店長及學長姐的指導，土法煉鋼拜訪商圈及客戶。當時，每天上班西裝鼻挺，頂著高雄炎熱豔陽，「徒步」拜訪商圈及社區住戶，只有用餐時間和晚上聯繫客戶才會回到分店。

蔡岳霖說，擔任房仲，業務員與客戶之間的人際互動也很重要，「做業務就是學習待人處事」，才能好好幫助客戶完，因此，每一次的拜訪，無論失敗或成功，都是累積自己與客戶應對、互動的經驗，「不是得到，就是學到」。而大量拜訪，也很快能累積自己在商圈內的熟悉度，加上過去在中文系培養出的論述能力，漸漸地，也有不少人指名找他幫忙買賣房子。

蔡岳霖也認為，保持「遇到挫折也不要放棄機會」的決心也很關鍵。例如他剛入行時曾數度拜訪一位屋主，希望簽到委託，但這名屋主總是婉拒，心中難免失落，但他想著「這位屋主沒談成，順便去別戶發一下名片吧！」竟然就偶遇一位媽媽告訴他，兒子剛好想買房子，最後他也順利幫這對母子完成交易，「這是我入行以來第一件成交的案子，假如那時候沒有繼續努力，而是挫折地離開，可能就錯失這個成交機會了！」

由於總是把握每次機會，即便是遭遇挫折也不輕言放棄，蔡岳霖入行2年半就憑藉優異的業績，升任店長，且是接下新開幕的楠梓土庫店，至今約1年半，分店已拿過高雄區TOP店，店內甚至有不到2年資歷的同仁，也拿過業績與成件雙TOP的好成績。他認為，或許是因為自己也比較年輕，帶店的風格喜歡帶著同仁「做中學」，並且培養彼此能夠互相信任、互相補位的默契與信任度，期許未來能夠成為高雄區TOP1的分店。