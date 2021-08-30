新竹榮譽觀護人協進會常務理事張淑珠，以藥師專業長期投入用藥安全宣導，以及觀護人等社會服務工作，其為充實健康促進專業，選擇攻讀元培醫事科大醫務管理系碩士在職專班，今年順利取得學位，校長林志城特別頒證肯定其學習態度與專業服務社會的精神。

元培醫事科大指出，張淑珠本身是藥師，經營藥局事業有成，之後長期投入社會服務，歷經國際社團同濟會會長、新竹市中小企業榮譽指導員協進會會長、食藥署用藥安全宣導講師、新竹榮譽觀護人協進會觀護老師。

已近7旬的張淑珠說，快70歲還來讀書有點不好意思，但是，兩年前某次參觀元培醫事科大的機會中，得知醫管系有健康管理組碩士在職專班，其中的課程多與健康促進、健康管理以及醫療品質管理等專業領域相關，正是她多年來做社會服務深感自己有所不足、需要再充實的專業。

因此她毅然決定報考，順利錄取後更慶幸遇到國內健康促進第1把交椅的教授黃雅文，啟發她對健康促進的學習與研究。

指導教授黃雅文指出，張淑珠已經有非常好的社會資歷，其在元培醫管系碩士在職專班就讀兩年的時間仍非常認真的學習，幾乎不缺課，求學精神令人敬佩。

張淑珠也強調，因為所學非常實用，用健康促進與管理的專業做用藥安全宣導更有說服力，她還發現，讀研究所的邏輯訓練讓自己思路更清晰，讓愛跳舞的她連舞序都記得更清楚，也是意外收穫。

此外，張淑珠還有個頭銜，就是春池玻璃公司的設計總監，她說，春池公司邀請她協助春池玻璃的藝術設計，作為玻璃老師傅們的美學溝通，為此，她也學習玻璃創作，目前也在玻工館開設課程，而元培的藝術養生課程，在未來應用更廣，讓她獲益良多。