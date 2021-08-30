慢飛天使們搭乘行動咖啡車現身，現場手沖由在地高山小農種植的阿里山咖啡，向大眾推廣台灣咖啡的美好。（圖／晨光智能發展中心提供）

嘉義市咖啡廳密集度居全台第二，不乏許多特色咖啡廳，每一間咖啡廳都有屬於自己的故事，晨光智能發展中心創立的「晨光漫漫啡」一連三日參與蘭桂坊花園酒店的「返嘉，咖啡」阿里山咖啡展演活動，慢飛天使們搭乘行動咖啡車現身，現場手沖由在地高山小農種植的阿里山咖啡，向大眾推廣台灣咖啡的美好。

蘭桂坊花園酒店顏永明總經理致力於推廣嘉義在地的阿里山咖啡，在疫情降溫的初期，特邀嘉義慢飛天使們在進行「返嘉，咖啡」阿里山咖啡的展演活動。

嘉義市咖啡廳密集度居全台第二，有許多特色咖啡廳，其中更有由心智障礙青年所經營的咖啡車-「晨光漫漫啡」，是一部提供心智障礙青年練習工作技能的行動咖啡車，由一群社工和教保老師陪伴身心障礙學生，練習如何經營咖啡廳。

晨光智能發展中心副主任邱于倩表示，這一台銀色古董露營車不畏日曬雨淋，承載著漫啡孩子們的願望，帶著漫啡孩子們四處練習工作技能，中心的社工和教保老師陪伴心智障礙的學員們，教導他們在咖啡廳的工作技巧及與客人應對的方式。

不僅如此，晨光咖啡支持本土咖啡，選用雲林頂榛咖啡莊園咖啡豆，莊園老闆親自走訪台灣各地，向高山小農收購後親自烘焙。除了友善小農，晨光咖啡也想向大眾推廣台灣咖啡的美好。

此次活動，蘭桂坊花園酒店提供阿里山咖啡豆來源，由慢飛天使進行手沖咖啡展演，一同推廣嘉義在地的阿里山咖啡。

蘭桂坊花園酒店入住的房客憑房卡可兌換兩杯慢飛天使用心手沖的阿里山咖啡，遊客也可於現場購買，每杯咖啡售價100元，收入全數捐助給晨光智能發展中心。一連三天的活動在蘭桂坊花園酒店前廣場舉行，漫漫的咖啡香飄散於熱鬧的文化路夜市，吸引許多人前來駐足觀賞，對天使們的手藝讚不絕口。