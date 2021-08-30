中秋節即將到來，TWG、Häagen-Dazs、星巴克、每日優果x柴語錄、微熱山丘、郭元益、舊振南紛紛推出中秋禮盒，疫情之下不方便團聚、拜訪送禮，依然可以透過寄送月餅來傳遞心意。

▍1.TWG Tea月光漫舞茗茶之茶香月餅音樂盒

TWG Tea首度推出系列月餅禮盒「月光漫舞茗茶之茶香月餅音樂盒」，以及限定茶款「月光漫舞茗茶」。禮盒以「漫舞中秋」為意象打造，伴隨音樂盒旋律譜出佳節祝頌，共推出四款茶香月餅，由甜點主廚遵循傳統工法烘烤，餅皮散發淡雅茶香，富饒層次的內餡在味蕾上綻放，滿足茗茶鑑賞家高雅的品味。

TWG Tea月光漫舞茗茶之茶香月餅音樂盒。（圖／品牌提供）

▍2.Häagen-Dazs中秋冰淇淋月餅禮盒

Häagen-Dazs為消費者提供多元的中秋禮盒選擇，首度聯名法國藝術殿堂羅浮宮博物館，以地標建築「玻璃金字塔」及經典名作「蒙娜麗莎的微笑」融入禮盒樣式，同時首次推出雙層夾心內餡、全新果感脆皮口味，打造濃醇馥郁的全新冰淇淋月餅，將大師精緻藝術品化為視覺與味覺感官饗宴，帶來最具藝術品味的送禮好選擇。

Häagen-Dazs中秋冰淇淋月餅禮盒。（圖／品牌提供）

▍3.星巴克全新秋節禮盒

星巴克以「滿載祝福、平安月圓」為主題，準備多款精緻豐富的秋節禮盒，邀請消費者渡過一個饒富詩意與古典情懷的中秋佳節。今年星巴克月餅禮盒系列以深受顧客期待經典咖啡飲料風味變化，結合在地水果與各式巧克力口感，研發多款創意口味組合，例如：以台灣烏龍茶為基底點綴傳統內餡滋味的烏龍蓮蓉松子月餅，或是以抹茶那堤、香檸蜜柚冷萃咖啡等熱銷飲品為主的抹茶芝麻藏芯月餅或蜜柚紅茶酥，無論送禮或是自用都能品嚐到獨具創新又美味的月餅新食感。

星巴克推出多款中秋節月餅禮盒。（圖／品牌提供）

▍4.每日優果x柴語錄陽光微笑堅果禮盒

主打天然、健康的堅果品牌「每日優果」力邀超人氣插畫「柴語錄」跨界聯名推出「陽光微笑堅果禮盒」，內含原味、鹽焗、蜜汁、起司四種口味腰果隨手包，共8包及一罐綜合堅果果乾，有別於傳統的月餅禮盒，選擇健康的堅果禮盒更能讓全家大小無負擔的聚在一塊品嚐。

每日優果x柴語錄陽光微笑堅果禮盒。（圖／品牌提供）

▍5.微熱山丘鳳梨奶黃月餅禮盒

微熱山丘以「最溫暖的台灣月餅」為概念，推出中秋節限定「鳳梨奶黃月餅禮盒」，將台灣土產鳳梨融合奶黃放進月餅中，把島嶼上的自然風土、溫暖的人情滋味作為調味，一個充滿台灣味的台灣月餅，呈獻來自陽光田野的溫暖祝福。全新精裝禮盒包裝，以版畫拓印的設計表現主視覺，呈現台灣的山巒與特有種動物，傳遞來自台灣山林的療癒能量。

微熱山丘鳳梨奶黃月餅禮盒。（圖／品牌提供）

▍6.郭元益中秋節禮盒

郭元益百年經典傳家酥皮系列今年中秋節有驚喜，不僅有台灣設計師聶永真操刀的閃亮時尚包裝，年銷450萬顆的冰沙餡餅、蛋黃酥、只有中秋才吃得到的綠豆椪等人氣酥皮系列，與融入中式糕餅技法的精緻西式餅乾組合，「郭元益x聶永真embrace擁抱」聯名禮盒一口氣全包，送禮時尚搶眼。最特別的是，今年中秋郭元益首度結合在地一甲子的肉品專家黑橋牌推出聯名伴手禮，郭元益X黑橋牌誠意典藏、晶采獻月，台灣南北老字號品牌前所未有攜手為民眾傳遞祝福。

郭元益embrace擁抱伴手禮盒。（圖／品牌提供）

郭元益X黑橋牌誠意典藏禮盒。（圖／品牌提供）

▍7.舊振南花好月圓禮盒、雙悅禮盒

舊振南推出「花好月圓禮盒」及「雙悅禮盒」，用漢餅傳達感恩與祝福之意。「花好月圓禮盒」帶來經典款與月餅款，組合了舊振南超人氣商品，包含廣式月餅、綠豆椪，以及中秋限定柚子酥，豐富又應景的組合，送禮澎拜大方，也成為企業客戶訂購人氣排行第一。「雙悅禮盒」內容物有超人氣組合蛋黃酥與奢華頂級口感的松露綠豆椪，抵抗不了的美味，送禮自用兩相宜。

舊振南花好月圓禮盒。（圖／品牌提供）