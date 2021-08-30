針對有媒體在防疫記者會中提問，未來是否可能會參選，衛福部長陳時中日前表示，現在最重要還是防疫，桃園市長鄭文燦也幫他緩頰，指現在不要為難陳時中，「讓他好好把指揮官做好！」前民進黨立委郭正亮透露，陳時中在某些民調中表現不錯，但對他而言最大的變數是疫情，同時郭正亮也指出國民黨在台北和桃園面臨的問題。

郭正亮今(30日)在政論節目《新聞大白話》中表示，我們有看到一些民調，阿中部長的民調滿高的，這當然是因為國民黨在桃園沒有很明顯能造勢的候選人，當然阿中的變數是疫情，如果明年1、2月的時候疫情不是那麼輕鬆，他走得掉嗎，且若走了恐怕會有非議。

郭正亮指出，在台北市選情的部分，他發現台北市副市長黃珊珊的民調有上來，這樣可能會影響到藍營，雖然民進黨在台北市要過半非常困難，但從選民結構上看，若黃珊珊拿到10%以上的選票，就很難講到底誰會贏。

此外，針對近日的傳言，民進黨立院黨團幹事長劉世芳30日於記者會上澄清，屆時黨會提出做適合的人選，並指每個縣市選舉，都是關鍵戰役，都是民進黨要努力的方向，民進黨有內部初選機制，如何產生最好的候選人贏得選舉，是全黨要努力的方向，未來會努力推出最好的候選人。