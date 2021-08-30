8月26日在喀布爾機場，遭「伊斯蘭國-呼羅珊省」（ISIS-K）自殺炸彈攻擊身亡的13名美軍士兵遺體，已於8月29日被送返美國德拉瓦州的多佛空軍基地，總統拜登夫婦親自迎靈。不過一位陣亡陸戰隊員的母親痛罵拜登，無能且是「癡呆症垃圾」。

這13名美軍士兵年齡介於20到31歲之間，其中5人甚至年僅20歲，也就是說，他們都是在911恐攻前不久出生，孰料在阿富汗戰爭結束之際命喪前線。

其中一位英年早逝的士兵，為未滿21歲的陸戰隊准下士麥克倫（Rylee McCollum）。他2月結婚，兒子預計下月出生，其母凱西在接受保守派廣播節目訪問時，多次大罵拜登是「癡呆症垃圾」，她說兒子原本派駐約旦後就要回家，與另一半迎接孩子降生，但拜登卻把麥克倫送上黃泉路。

凱西在節目中邊罵邊哭說，如果美國總統還是川普，兒子應該還活著，拜登和民主黨人手上沾滿兒子的血，「我要告訴在選舉作弊的民主黨人，或者合法投票給拜登的民主黨人，是你們殺了我兒子。那個癡呆症垃圾以為自己還在當參議員，甚至不知道他已經在白宮了。」