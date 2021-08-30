飲食方式改變，外送成為很多用餐日常，一般社區大樓疫情期間，常在社區外安置長桌，住戶下樓來領餐點，為避免搭電梯味道外溢，聯聚建設推出「儀式感」的貼心服務，設計如飯店room service專屬推車，餐點更有效率直接送到客戶手上，減少接觸達防疫效果。

疫情期間，出外用餐不便，民眾在家不出門，如何安心享受美食？市府要求外送員落實「無接觸送取餐原則」措施，建議外送平台業者暫停使用現金交易、服務送餐至住家門外或大樓社區管理室、外送員應與消費者保持社交安全距離，降低感染風險。

很多社區大樓即在大門外增設收餐的長桌，常見大樓社戶所訂的餐點，全部置放在長桌上由住戶自行領取。

聯聚建設的社區為避免外送餐點置放戶外，住戶領取時提上樓的外食，恐在電梯外溢各種食物味道，跟上現代人講求「儀式感」，特別規畫如飯店客房服務般的專屬推車，讓氣味不影響其他住戶，餐點能更有效率地直接送到客戶手上。

防疫期間，市民落實防疫新生活運動，更出現店家為避免日常交易的現金接觸傳染風險，自主進行「洗錢」防疫運動。

為減低防疫措施造成生活不便，經發局推動「行動支付零接觸」獲得迴響，於行動支付倍增計畫中，結合9大支付平台業者，包括「悠遊付」至9月30日止，於OK超商消費每筆皆享10％儲值金回饋，每戶回饋上限200元；計程車資使用悠遊付，單筆扣款滿100元（含）以上，享7％儲值金回饋，每月每戶回饋上限200元。