板橋冷凍食品工廠疑工人焊接不慎引起火災。（翻攝畫面）

今（30）日下午5時許，新北市板橋區干城路某冷凍食品工廠疑工人在1樓焊接施工時不慎引燃，瞬間大量灰煙冒出，現場6樓建築緊急疏散55人，幸無人受困受傷。

新北市消防局獲報，隨即派遣各式車輛23輛，消防人員71名前往搶救，火勢於5時32分撲滅，初步勘查疑為冷凍庫跟2樓樓板間焊接時不慎引燃松香水，燃燒面積約3平方公尺，確實原因仍待火場調查人員鑑定。