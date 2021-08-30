疑焊接不慎引火 板橋冷凍食品工廠疏散55人 18:382021/08/30 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 板橋冷凍食品工廠疑工人焊接不慎引起火災。（翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 板橋冷凍食品工廠疑工人焊接不慎引起火災。（翻攝畫面） 今（30）日下午5時許，新北市板橋區干城路某冷凍食品工廠疑工人在1樓焊接施工時不慎引燃，瞬間大量灰煙冒出，現場6樓建築緊急疏散55人，幸無人受困受傷。 新北市消防局獲報，隨即派遣各式車輛23輛，消防人員71名前往搶救，火勢於5時32分撲滅，初步勘查疑為冷凍庫跟2樓樓板間焊接時不慎引燃松香水，燃燒面積約3平方公尺，確實原因仍待火場調查人員鑑定。 板橋健身房無預警倒閉 受害者上百人恐求償無門 天氣太熱未戴安全帽 桃園工人搭鐵皮屋從5米高重摔不治 #不慎 #焊接 #冷凍食品 #工廠 #55 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 防非洲豬瘟 台南稽查51家東南亞食品肉品 22:382021/08/27 生活 迎戰後疫情 安心食品衝刺數位轉型 12:422021/08/27 財經 高雄今日戲院三度倒塌 工地包商遭勒令停工 16:512021/08/27 社會 王光輝肝癌病逝 5症狀要小心！一旦發現恐已晚期 11:502021/08/30 健康 《食品股》臺鹽吳容輝：深耕漁電共生 積極數位轉型 15:592021/08/27 財經 禁止廚餘養豬一個月 屏縣做好處理配套 15:552021/08/28 生活 全台首間 台南芒果初級加工場啟用 04:102021/08/28 地方新聞 捷克贈3萬劑莫德納 與日本混入重金屬同代工廠 食藥署回應了 13:462021/08/30 生活 開元食品捐百萬 助家扶基金會學子 14:152021/08/30 寶島 全台首間芒果初級加工場 玉井聯興農產初級加工場啟用 12:432021/08/27 寶島 新莊通緝犯見警心虛加速逃逸 不慎撞車骨折狼狽遭逮 15:262021/08/30 社會 社會熱門新聞 淡水媽機車載7歲兒闖紅燈遭撞 車身卡公車底、母親慘斷腿 - 社會 海軍已婚中校「暈船」偷吃女下士 司令劉志斌震怒記兩大過汰除 - 社會 遭通緝退役中將林勤經溢領203萬 執行署今執行入國庫 - 社會 5歲童火化「骨頭跟老人一樣黑」 心碎真相曝光網怒：家長進火爐 - 社會 應召女技巧太好 男客癱軟床上想喘一下結果慘了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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