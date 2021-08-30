中職前兄弟象隊退役球星「輝老大」王光輝今天病逝，中信兄弟球團發布消息，明天洲際主場賽事賽前將舉行「永遠的萬人迷——王光輝追思致敬儀式」，全隊也將繫上黃絲帶。（中央社）

中職前兄弟象隊退役球星「輝老大」王光輝今天病逝，中信兄弟球團發布消息，明天洲際主場賽事賽前將舉行「永遠的萬人迷——王光輝追思致敬儀式」，全隊也將繫上黃絲帶。

王光輝早上因為肝癌病逝，享年56歲，棒球界好友與後輩都十分不捨、震驚，從小一起長大的親戚兼好友、同是兄弟象隊退役球星陳義信回憶，接到王光輝太太電話告知訊息，到現在心情仍然難以平復。

兄弟隊發布訊息指出，王光輝去年確診肝癌，已經是後期，因為不希望大家替他擔心，所以沒有特意讓外界知道，在嘗試各種治療和努力後，幾個月前病情逐漸加劇，26日轉入安寧病房，「今天上午，深受球迷喜愛且敬重的萬人迷、王光輝前輩離開了大家」。

王光輝的兒子王威晨，現效力中信兄弟隊，兄弟球團代王威晨感謝外界的關心，也希望大家給家屬多一點空間，讓一切處理圓滿，王威晨目前向球團告假一天。

兄弟明天將在主場洲際棒球場與味全龍隊交手，賽前將舉行「永遠的萬人迷——王光輝追思致敬儀式」，除賽前全場默哀致敬外，全隊也將繫上黃絲帶悼念，並在2樓平台架設紀念背板供球迷放置卡片與花束等追思物品，讓球迷與「永遠的萬人迷」王光輝好好道別，相關追思物後續將保留給家屬。

賽前儀式也會播放悼念影片，至於王光輝效力象隊期間的背號26會不會成為退休背號，球團表示，後續事宜會再與家屬討論。（編輯：管中維）1100830