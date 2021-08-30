劉姓男子與妻子分居，懷疑妻子通姦，委託徵信社架設監視器，偷拍妻子進出門口的畫面，並持錄影對妻提告侵害配偶權。不過，劉男官司不僅一審敗訴，還因此被妻反告妨害祕密，遭台北地院判刑3月，得易科罰金9萬元，可上訴。

劉男與妻子長年感情不睦，無法同居，妻子因此於2018年5月間在新北市租了1間小套房居住。劉男心生不滿，懷疑妻子在外另有對象，雇用徵信社人員在妻子的小套房外裝設監視器，竊錄妻子非公開活動。

劉男拍到妻子與男性友人進出小套房的畫面後，將錄影畫面當成證據，在桃園地院對妻子及友人控告侵害配偶權，妻子這才驚覺被偷拍，氣得在北院反告劉男妨害祕密。

劉男否認犯行，辯稱做錯事情的是妻子，不會和妻子和解；劉男的律師辯護說，本件肇因於家庭糾紛，劉男是為了確認妻子有無通姦，才會拍攝這些畫面，且攝影機只拍到走廊及門口，這些地方屬於公共空間。

法官認為，劉男架設監視器拍攝方向，是妻子小套房的唯一出入口，在房間門打開時，就可看到屋內情況，妻子在小套房內的活動隱密性即受到侵擾，尤其劉男是持續性、長時間竊錄，已侵害妻子私人活動領域，遂仍依妨害祕密罪判刑。

至於劉男控告妻子侵害配偶權的案件，一審桃園判他敗訴，全案已上訴高等法院審理中。