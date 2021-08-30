陳語安目前事業愛情皆得意。（陳俊吉攝）

陳語安目前事業愛情皆得意。（陳俊吉攝）

38公斤的陳語安透露自己防疫期間「胖到40公斤」。（陳俊吉攝）

藝人陳語安日前剛從新戲《愛情發生在三天後》劇組殺青，9月2日將赴大陸拍電影，可望與人正在北京、已半年沒見的男友吳克群暫時結束遠距戀；兩人今年愚人節被媒體誤報3年戀情生變、已分手退回朋友關係，她30日受訪時笑說，當下看到新聞時有嚇到，「根本沒人來問過我或他，我們都不知道發生什麼事，一度想說是愚人節笑話嗎，我自己都不知道我分手了」，並透露還是吳克群貼連結給她看兩人分手新聞。

陳語安8月12日剛過29歲生日，她說，最後一年的「20幾歲」，有種感慨的感覺，因為即將邁入3字頭，好像進入另一個人生階段，似乎沒資格再任性了；被問生日男友有隔海送禮嗎？她默認「有啦」，至於什麼禮物則是「秘密」。她透露這次會先飛上海隔離兩周再加一周自主健康管理，然後再飛北京定裝，不到5天就要進劇組拍攝，暗指雖然吳克群也在北京，但兩人見面時間應該不多。

獅子座的她非常看重工作，每年許的生日願望都是希望工作表現更好，除了認真拍戲，很有生意頭腦的她也把投資的潮牌服飾、眼鏡品牌經營得有聲有色，疫情期間，走網購的快時尚潮流品牌業績微幅成長，與好友陳銳等人合資的眼鏡品牌雖一度慘賠，幸好靠「護目鏡」救援成功變小賠。

原本侃侃而談演藝事業、投資理財，一被問及感情狀態，她一度閃躲：「不想聊他！每次都被搶了風采！每次訪問，報導感情的部分都比我這個人還精彩！」坦言很介意總被稱是「吳克群的女朋友」。那要以讓對方被寫成「陳語安男友」為努力目標？她頓時笑開問：「可以嗎？請給我一次叩答（額度）！」

她透露自己是早婚主義者，原本抱定18歲一成年就要結婚，想早婚早生子，心願是想跟女兒像姊妹般一起玩樂，被誇「媽媽像姊姊」，過了18歲後又想要25歲結婚，但當時沒遇到適合對象，不知不覺轉眼已29歲，現在覺得30歲好像應該結婚，不過她說目前還沒結婚的衝動和想法，日前有朋友問她是會閃婚的人嗎，她說：「我不排除閃婚，如果真的遇到一個覺得就是他了，為什麼不結婚？」進一步被問：「那現在這位不是嗎？」她秒裝傻回：「什麼？」

陳語安坦言自己非常喜歡小孩，也很會帶小孩，就連那種被嫌很吵、討人厭的小孩，她也很喜歡，從小的志向就是當幼兒園老師或保母，將來想要至少生4個，喜歡家裡很熱鬧的感覺。至於男友？「他也喜歡小孩！」