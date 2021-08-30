開學前，埔里鎮農機大隊協助校園消毒。（埔里鎮公所提供／廖志晃南投傳真）

因應9月1日開學，埔里鎮長廖志城請託大坪頂農機隊，30日針對各級學校校園內、外公共區域進行消毒，包括埔里清潔隊2輛消毒車，還有13輛農機自走車，分組分區前往校園，同步進行消毒。

今年受旱災及大雨影響，使得大坪頂百香果結果不佳，造成農業損失，近期氣候穩定，農民也進入農忙時期，但在合成里長陳信順及合成社區發展協會理事長蔡明煌號召下，農民仍熱心協助抗疫工作，進入校園針對遊具、操場、梯間、走廊、校園外圍等公共區域進行清消，緩解家長對孩子即將回到校園的擔憂，讓孩子能夠與同學、老師們開心重逢、安心上學。