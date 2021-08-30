台南一名34歲男子24日接種高端疫苗後曾兩度送急診，不料今（30）日中午感到身體不舒服再到永康奇美醫院掛急診。男子的杜姓友人在臉書社團發文表示，醫師診斷是疫苗不良反應產生的副作用，看朋友接種後7天就三度急診，他奉勸「要打疫苗的，自己考慮清楚」。

杜姓友人在臉書社團「台南爆料公社-台南最大社團二版」發文指出，34歲男在24日龍崎衛生所打高端疫苗，連續幾天都受副作用所苦，有頭暈、頭痛、呼吸急促、呼吸困難、胸悶、胸痛、手腳酸痛、臉部顏面麻痺感、想吐、腹瀉、背痛等症狀。

該名34歲男24日打完高端疫苗後，10分鐘後開始有副作用，當天就送往市立醫院住院治療，到26日出院，沒想到隔天27日仍因腹瀉再到成大醫院急診停留觀察，今天則是中午睡醒不適，友人陪同下到永康奇美掛急診。根據東森新聞報導，34歲男子打完疫苗三度進急診，6天來根本沒辦法上班。

杜姓友人也說，要打疫苗的，自己考慮清楚，不鼓勵，不反對，自己負責。也開嗆酸民別來留言，「護航疫苗的人，自己滾去你的世界護航」。