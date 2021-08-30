國產高端疫苗第6輪接種昨(29)日結束，今天傳出台中市一名30多歲女子，27日接種高端疫苗後三天出現全身性抽蓄、雙眼上吊等症狀，引起部分人士擔憂。一名菜市場老闆近日在攤位公告去打高端疫苗，並幽默寫下3個可能後果，不料引起熱烈迴響，照片曝光瞬間超過1.5萬人按讚留言，直呼「肯定吃了誠實豆沙包」。

今增本土3例 打高端再爆嚴重不良反應？指揮中心最新說明｜2021.08.30

原PO今(30)日在臉書社團《爆廢公社公開版》貼出一張照片，從照片中可見，他在菜市場攤位上擺出公告，上面寫道「老闆去打高端疫苗，沒事星期六見，有事星期日見，出事下輩子見」，照片曝光後讓眾人笑翻，瞬間吸引超過1.5萬人按讚留言。

菜市場老闆在攤位上擺出接種高端疫苗3種可能下場的公告，笑翻眾人。(圖/截自爆廢公社公開版)

由於一句幽默話語，直接道出接種疫苗後的3種可能，有人看了直呼「肯定吃了誠實豆沙包」、「老闆超前部署」，不少網友紛紛回應「老闆有才、幽默」、「希望老闆別變下輩子」、「太好笑了」、「很幽默的老闆」、「可愛的老闆」、「超好笑」。

有網友質疑「要休息這麼多天？」也有人說「沒事的啦！我打高端完全無副作用」，還有網友笑稱佩服老闆的魄力，並嗆「覺得最噁心的是一堆沒打的天天在叫人去打」。根據中央流行疫情指揮中心今天公布，第6輪高端疫苗整體接種報到率為86.53%，比先前的AZ、莫德納疫苗報到率的9成略低。