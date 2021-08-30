#Putin will get you!

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banks of the Jakobselva river that separates Norway from Russia reads: 'No Peeing Towards Russia'. And the area is covered by video surveillance@pettet50 @HealthFirstAK @TheCartHorse1 @SusanChubb1



😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/RJ8eCt2j5w — nigelj (@nigelj08223325) August 27 2021

格倫斯·雅各布塞爾夫(Grense Jakobselv)是挪威的邊境小鎮。其美麗的風景總是讓人忍不住駐足自拍，隔著小溪更可以看到俄國邊境。然而，太多人在這裡朝著俄國邊境小便，讓挪威政府擔心區區方便小事演變成外交事件，而在邊境立下告示牌「別向俄國小便」，用尿尿來侮辱俄國的人將罰以3000克朗以上。

作為挪威旅客最常自拍的景點，在這裡，旅客可清楚的看到俄國邊境。挪威與俄國在格倫斯·雅各布塞爾夫隔著小溪對望，兩國國界就在小溪中間，這裡水位甚低，距河岸僅有幾公尺。

不過，這裡近來多出一塊告示牌，上面寫道「別向俄國小便，否則將罰以3000克朗以上。挪威軍事邊防駐警隨時透過監視器看著你」。告示牌被視為預防性警告；不過，挪威邊境專員卻表示，不知道最近是發生甚麼事，讓政府在邊界立下這樣標誌。

但該員提到，駐警經常提醒遊客不要因為不滿俄國就向俄國邊境尿尿，以免衍變成重大外交事件。「警察、邊境駐警與邊防委員會，都盡可能避免任何可能違反與俄國協議的事件，侮辱行為就是其中一例」。

當地媒體指出，身為旅遊熱點，格倫斯·雅各布塞爾夫沿路有各種標誌告訴旅客如何當個有品的公民；但「別向俄國小便」是新標誌。在挪威，自1950年起立法規範與北部、東部鄰國的行為舉措，內容清楚界定公民在靠近邊界時甚麼可以做、甚麼不能做。

其中，第3條規定「不得沿著邊界針對鄰國或其當局進行攻擊性行為，違者最重處以3個月有期徒刑或罰款」。當被問及若小便可能受到的具體處罰時，當地專員表示將由警方裁決，而警方表示「這種情況下可能處以罰款3000克朗」。

數年前，有4人在該地區向俄國邊境投擲石塊，而遭邊防人員拘留。2020年冬天，1名婦人將左手伸過邊境而進入俄國境內，遭警方罰款8000克朗。這起事件遭監視器拍下。

當地專員表示，這塊告示牌立於遊客經常駐留之地，為長途駕駛後第一站，很多人憋尿已久忍不住就地解放。告示牌的存在就在於警告此地有監視器監控。

挪威與俄國之間的陸地邊界長達197.7公里，而這段路徑是俄國所有邊界中最和平的一段。自1826年達成協議以來迄今未變，是和平的象徵。挪威是唯一一個沒有和俄國交戰的鄰國。