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蘭芝完美新生肌能露AD，40ml，2400元，完美新生超級A醇撫紋精萃2650元。（蘭芝提供）

韓星全智賢暌違5年推出新作《屍戰朝鮮：雅信傳》，39歲身為2寶媽的她，美麗有道，演什麼就紅什麼她，從韓劇《我的野蠻女友》到《來自星星的你》都締造高話題，Netflix話題新劇《屍戰朝鮮：雅信傳》飾演女戰士也讓人期待。

全智賢生活就像女戰士一樣屢創人生高峰，近期更為頂級保養「su：m37微酵」代言拍攝形象大片，周慶期間業者也推出「星空版週年慶加大容量限量禮盒」內有「青春活酵肌秘露」230ml大瓶裝、肌秘露系列旅行組，及「金萃無痕奇蹟精華羅馬宮殿限定版」，預購會期間消費就送500元購物金，搶攻預購商機， 此外全台限量200組的「活水潤澤酵能海洋限量禮盒」下殺54折更是品牌鐵粉必搶組合。

相較於前輩全智賢，後起之秀金裕貞，從童星演到女主角人氣當紅，21歲的她為韓系彩妝蘭芝代言，注重眼周保養的她獨愛蘭芝「完美新生超級A醇撫紋精萃」。