外交部與兩岸交流遠景基金會31日將舉辦凱達格蘭論壇「2021亞太安全對話」，蔡英文總統將致詞，美國前駐聯合國常任代表克拉芙特也將發表開幕專題演講。外交部今天表示，我國政府期盼透過該論壇與相關各方共同強化合作與對話，齊力維護與促進印太地區的和平、安全與繁榮。

因應全球疫情及符合國內防疫規定，今年論壇將以全視訊方式舉行，邀請貴賓開幕致詞及發表專題演講，並與區域國家的政要及學者專家討論後疫情時代的挑戰與機遇。

論壇共有4個場次，聚焦區域安全議題，包含台海變局、「四方安全對話」（QUAD）的發展、灰色地帶脅迫及後疫情時代的經濟前景等。美國前駐聯合國常任代表克拉芙特預計將在會中發表開幕專題演講。

美國華府智庫「2049計畫研究所」主席薛瑞福、日本眾議員Makishima Karen、澳大利亞戰略政策研究所（ASPI）執行長Peter Jennings、韓國前副總理玄旿錫、越南外交部前副部長范光榮及國立新加坡大學東亞所所長郝福滿等，來自美國、日本、法國、澳大利亞、印度、新加坡、韓國、越南及菲律賓等國，共16位政要及學者，將與我國官員及學者專家進行深度對談。

外交部表示，21世紀以來，亞太地區逐漸成為全球政經重心，無論是美國提出的「向亞太再平衡」政策或「印太戰略」、歐盟近年的「歐亞連結」，以及區域內國家倡議的「跨太平洋夥伴全面進步協定」等，均彰顯亞太政經安全的重視性日增。台灣位居區域戰略樞紐地位，在促進亞太地區和平與穩定上面可扮演重要角色，做出積極貢獻。

外交部自2017年起每年與國內智庫合辦「凱達格蘭論壇-亞太安全對話」，針對海事安全、全球公衛及經濟安全等議題，與現（卸）任官員及學者專家就亞太區域內傳統與非傳統威脅及變動局勢之挑戰進行討論，並透過此平臺建立與區域國家之連結，透過持續溝通對話，齊力促進亞太地區的和平、安全與繁榮。