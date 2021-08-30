殯儀館接體員，同時也是作家的「大師兄」，經常在個人臉書粉絲專頁《BigBrother大師兄》分享工作日常，他日前服務一名不到5歲的小朋友，卻發現小朋友的骨頭竟然「跟老人一樣黑」，且沒有家人到場，好奇一問，得知背後悲慘真相，讓他忍不住飆罵，眾多網友看了更是心碎，直言「人比鬼可怕」、「該進火爐的是家長」。

「大師兄」發文表示，火化完成後，通常還需要研磨，日前他到撿骨室看一名應該不到5歲小朋友的骨頭，發現「骨頭裡面的骨髓跟老人家一樣黑」，好奇問禮儀師，小朋友生病嗎？禮儀師回答：「小朋友沒生病啦⋯⋯生病的是他家人。」，大師兄再問：「他家人因為生病不能來嗎？」，禮儀師回答家人是因為被關不能來，而原因是「長期虐待小孩致死。」。

小朋友的骨頭被研磨成粉末後裝進紙袋，大師兄看著紙袋忍不住想：「為什麼我今天服務的是你，而不是你的家人？不到五歲的你做錯什麼了嗎？」，最後更說：「遺體並不可怕，可怕的事物不會在殯儀館，而是在社會版。不把小孩打死很難嗎？X」。

眾多網友看完心碎不已，紛紛回應：「個家長應該關在火化爐裡，而不是監獄。」、「可以把家長丟火爐低溫熟成嗎」、「希望進研磨機的是那個可惡該下地獄的大人」、「大體、生命紀念館、靈骨塔都不可怕，可怕是泯滅的人心。」、「太難過了⋯果然人比鬼可怕太多了」、「鬼真的不可怕，可怕的是人心啊！」。

更有網友關心小朋友的骨灰由誰領，大師兄表示由好心的葬儀社幫忙樹葬了。