大陸微博最近積極整治粉絲圈文化，為了治理粉絲追星亂象，祭出「清朗行動」10條限令，第一個受波及的是人氣女神趙麗穎，其工作室還因「管理失職」被禁言15天，現就有不少藝人的粉絲站也開始配合政策調整。

周子瑜的微博粉絲站「周子瑜吧」30日下午發出公告，表示接到微博整改通知，「為配合國家『清朗行動』，暱稱內包括：貼吧／XX站／中首／網宣／反黑／資源／BAR等的微博帳號，必須在兩周內修改暱稱」，號召粉絲一起集思廣益，替瑜吧想個新名字，可不久後即刪掉PO文。

「周子瑜吧」為配合清朗行動發公告要改站子暱稱，但隨後即刪文。（圖／翻攝自微博）

事實上，最近不少明星的粉絲站都受到影響，而最受到關注的還是趙麗穎、王一博雙方粉絲在網上隔空互撕，演變成大型的網路罵戰，導致兩人經紀公司被緊急約談，未料情況沒改善，趙麗穎工作室還被官方批評「管理不當」遭禁言15天，讓她本人親上火線，呼籲過度激進的網友要保持冷靜，獨立思考，學會為自己言行負責。

大陸中央網信辦秘書局日前以「進一步加強飯圈亂象治理」為題，發布「清朗行動」10條限令，內容包括取消明星藝人榜單、優化調整排行規則、嚴管明星經紀公司、規範粉絲群體帳號、嚴禁呈現互撕信息、清理違規群組板塊、不得誘導粉絲消費、強化節目設置管理、嚴控未成年人參與、規範應援集資行為。