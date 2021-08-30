擔任餐飲外送員的邱姓男子在網路上認識13歲少女，進而與少女交往，並2度發生性關係，害少女懷孕引產。邱男雖試圖與少女和解，請求緩刑，但臺北地院發現，邱男早在14歲時就曾害另名女友懷孕，卻未記取教訓，且本案最終未能達成和解，因此依2次對未滿14歲之女子性交罪判應執行2年徒刑，可上訴。

判決指出，邱男2019年4月間，在Instagram認識當時只有13歲的少女，與少女交往後，於同年8月中旬在少女家中做愛，同年10月下旬又把少女帶回自己的租屋處內做愛，後因少女懷孕進行引產手術，少女母親才得知此事，氣得替女兒報警控告邱男性侵。

法官考量邱男認罪，與少女是男女朋友，案發時年僅19歲，年歲尚輕而思慮未周、性觀念雖有所偏差，且少女只差幾個月就滿14歲，而邱男也試圖與少女及其母親和解，態度並非惡劣，因此依「情堪憫恕」減刑，2次對未滿14歲之女子性交罪各判1年8月徒刑，應執行2年徒刑。

邱男的律師雖替邱男求情，希望法官讓他緩刑，但法官發現，邱男在2014年間，就曾和其他女子發生性行為，也害該名女子懷孕引產，最後雙方和解收場，邱男卻未記取教訓，再犯本案，且最終未獲本案少女及少女母親原諒，因此不同意緩刑。