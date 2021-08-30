2021第6屆金山甘藷王競賽今（30）日舉行，分為甜度、重量及造型3組，下午比賽結果出爐，甜度組第1名為沈宗賢種植的甘藷，甜度高達12.5度，相當於西瓜的甜度；重量組由劉建菘以5460公克奪冠，遠高出2020年第1名2000公克；造型組由林朝聰包辦1、2名，其中以自然風蝕的美感型甘藷獲得首選。
金山區長廖武輝表示，今年因疫情影響，大型千人焢窯及星光窯等活動可惜皆無法舉辦，但甘藷王仍在金山農友們的期盼下如期舉行，今年共有83組作品參賽，今天圓滿落幕，希望藉由競賽提升甘藷栽培技術及銷售價格，進而推廣與行銷金山地區農特產。
金山區公所表示，甜度組、重量組及造型組其前3名得主將於9月10日金山甘藷行銷活動現場頒獎，造型組入選的作品與重量組優勝甘藷也會在活動中展出，歡迎民眾踴躍參加。另因應相關防疫政策，參觀者須遵守相關防疫規定，相關訊息可電洽金山區公所農經課（02-24985965分機161）查詢。
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