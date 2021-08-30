濱海的大甲、大安及外埔三區屬於傳統的農業區，市議員施志昌30日於市政總質詢時，關心甲安埔地區的發展，建議串連台61與國三聯絡道路、改善大安濱海樂園水質與農業發展區須投入資源。觀旅局長韓育琪說，將會同農業局、水利局及環保局等相關局處定期稽查及輔導，共同努力改善水質，期盼大安濱海樂園早日開放其他遊憩項目。

建設局指出，目前正推動第一階段「溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路新闢工程」招標中，有關第二階段建議路線涉及國道與快速道路銜接，且屬大甲、大安及海線地區整體交通路網規劃，將由市府交通局為窗口，向中央研議可行性，並建議中央啟動可行性評估作業。

針對大安濱海樂園水質問題，觀旅局指出，主要涉及北汕溪上游養豬場等畜牧業廢水、家庭民生廢水等污染源，市府定期召開跨局處改善會議，共同研商相關改善方案，農業局除持續協助養豬戶增設投藥機械設備改善排放水質，水利局每年也會定期進行北汕溪清淤。

觀旅局說，有關大甲媽祖文化園區雕像部分，先前經議會決議不予審查，因此無法以公務預算作為雕像經費，目前朝爭取民間單位捐贈或循促參方式辦理，市府對於雕像建置方式並未預設立場，後續將傾聽民意落實溝通，以安全性及貼近在地文化為最大考量，與地方攜手打造媽祖文化園區。

針對台中市大甲、大安、外埔被劃定為農業發展區第一類及第二類，議員建議應給予適當的資源投入，以增加更多年青人投入農業生產部分。農業局表示，台中市國土計畫已於今年4月30日公告實施，並進入國土功能分區圖繪製階段，其各類農業發展地區的初步劃設成果，是依循「全國國土計畫」指導國土功能分區劃設條件所劃設。

農業局長蔡精強指出，目前市府地政局正辦理第三階段國土功能分區級分類劃設作業，農業局也同步辦理農業發展地區劃設檢核作業。

依照農委會今年5月5日函文，未來農產業發展區位將以農業發展地區第1類為核心，並針對農業施政資源投入農業發展地區各分類土地進行差異化設計，以引導優良農地資源有效利用。農業局將對台中市農業生產特性予以輔導及投入相關資源補助，協助農友提升生產效益提高收人。