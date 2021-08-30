留學英、美的黃柏瑜，是英國劍橋大學碩士，不只高學歷還擁高顏值，今年5月辭去彰化市長林世賢辦公室專員職務，花壇鄉中山路上近日掛出超大看板。（謝瓊雲攝）

最早表態參選的辜皇譯，強調正能量，屬民進黨湧言會系統。（摘自辜皇譯臉書／謝瓊雲彰化傳真）

2022年大選明年底才要登場，彰化縣議員第一選區近來已有不少青年表態，欲透過初選機制爭取民進黨提名，包括現任者、本屆參選失利者，還有基層民代、幕僚逾10人，光初選就大爆炸，有待黨中央與地方居中協調。

民進黨彰化縣黨部主委邱建富表示，預計將等明年2、3月完成彰化縣長人選提名作業後，4、5月才會進行縣議員、代表等基層民代提名，先依循黨內機制確認提名席次，若協調不成、超過名額，就會進行全民調初選。

最早表態的辜皇譯，曾任前彰化縣長翁金珠、前立委洪宗熠幕僚，自詡「彰化正能量、議會即戰力」，屬「湧言會」系統；另有曾任前立委段宜康辦公室助理的新潮流系楊子賢，是台大高材生，主打「民主少年、彰化向前」；彰化市長林世賢辦公室前專員黃柏瑜，留學英、美，為劍橋大學碩士，訴求「再別康橋、凱旋彰化」。

曾任台聯黨立委黃文玲幕僚的葉繼元，也已加入民進黨爭取提名，同樣於本屆參選失利的林維浩、葉孟家、黃建閎，前彰市長邱建富子弟兵楊富鈞等人，均有意再戰。

女性人選部分，南區市民代表楊雅鈞、彰化市公所專員許雅琳、劉玲惠，與無黨籍當選的現任議員李寶銀，都被點名。

第一選區包括彰化市、花壇鄉和芬園鄉，應選13席，本屆國民黨擁5席、民進黨2席、時力1席，而無黨籍5席中，有4席均屬泛藍。過去民進黨在這區最多拿下3席，本屆提名5席、當選2席，地方盛傳民眾黨也已積極布局物色人選，選情更顯詭譎緊繃。

不同於國民黨向來強調「現任優先」，民進黨鼓勵青年參政，只要出現競爭者就開放初選。下屆參與初選叫戰者眾，素人新秀挾高學歷、高顏值，鴨子划水，博取新世代網路社群聲量，現任者則如兄弟爬山各自努力；若不能好好整合協調，定調提名策略，過去第四、第八選區，都曾有高額提名、導致全軍覆沒的前例，不可不慎。