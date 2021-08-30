桃園景點買一送一券30日開放登記，首日就湧入50萬民眾搶好康，首波將於31日早上9點截止，抽出1萬名幸運兒，可持QR Code優惠碼至合作業者掃碼即可抵用。（蔡依珍攝）

全台首座都會型水生公園Xpark，也首度推出550元成人票買一送一優惠。(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

手信霧隱城門票買一送一。(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

「桃園景點買一送一券」今開放登記，首日就湧入50萬民眾搶好康，首波將於31日早上9點截止，抽出1萬名幸運兒，可持QR Code優惠碼至合作業者掃碼即可折抵，像是Xpark、埔心牧場、小人國等親子熱門景點，不限票種都能享買一送一優惠，活動將1連6周、周周抽，越早登錄中籤機率越高。

隨著疫情趨緩，桃園市觀旅局為搶「報復性消費」商機，推出限量3萬份的「加倍愛桃園，景點買1送1」旅遊振興計畫，30日起一連6周、周周在星期一上午9點到隔天早上9點，限時24小時開放全台不分年齡民眾以身分證字號登錄，並於周二抽出幸運兒，首波今起跑，半天就湧入45萬民眾搶登記。

觀旅局長楊勝評說，預估首日突破50萬沒問題，將於明日抽出1萬名幸運兒，他不諱言，可能會遇到民眾放到過期未使用，因此每周幸運兒都限定2周使用完畢，逾期自動失效重新釋出，像是8月31日中籤者，限定9月1日至14日使用，未於期限兌換的名額，順延到第四周於9月20至21日重新開放抽籤，將活動效益最大化。

楊勝評說，未中籤民眾也不用氣餒，將自動匯入下一次抽籤名單，不用重複登錄，總計有6次抽獎機會，他也提到，每張券補助業者300元，業者紛紛熱情響應，不惜成本祭出專屬加值優惠，像是現特價550元的小人國門票，憑券買一送一、第3人同行更只要100元；全台首座都會型水生公園Xpark，也首度推出550元成人票買一送一優惠。

楊勝評也預告新光影城跟威尼斯影城也有意願響應，將推出電影票買一送一，旅宿業者也有憑券房價折300元的優惠，合作景點清單會持續在活動網站「可使用景點」專區更新。他也提醒民眾，遊玩仍要遵守防疫規範，像是Xpark等室內場館有時段人數限制，建議提前先預約，中獎者也能將簡訊轉發送給其他人，但使用過後即失效，認券不認人，民眾要注意，他歡迎全台民眾踴躍登錄，輕鬆暢遊桃園。