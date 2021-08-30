現代生活忙碌、資訊爆炸，不經會讓人感到疲累，但有些東西卻是你永遠不會更換的生活本質，台灣設計研究院（TDRI）以生活本質為出發，邀請旅日設計師林唯哲與主辦「GOOD DESIGN AWARD」的日本設計振興會合作《LONG LIFE DESIGN展－貫穿⽣活的原點與設計》主題特展，即日起至11月14日於台灣設計館04展區展出，展示台日70件以上的經典作品。

本次展覽分為「一探台灣經典LONG LIFE意象」、「好的設計持續優化生活」、「從日本LONG LIFE DESIGN，反思台灣需要哪些設計」等三區，盼帶領觀者思考關於設計的更多面向，並從中找尋屬於台灣未來的LONG LIFE DESIGN想像，另外也將推出系列講座及工作坊，同時於「設計點DesignPin商店」次也特別精選了台灣設計商品，集結符合「理想的LONG LIFE DESIGN生活」定義的設計好物。