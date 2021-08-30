近期台灣疫情趨緩，教育部宣布9月1日實體開學，各居家業者如IKEA、特力屋、iloom怡倫家居等也各自推薦學生們適用的家居設備、相關優惠等，為開學前做好準備。

疫前不少小朋友使用成人桌子學習，但長期使用可能會造成孩子坐姿、習慣的不良影響，尤其疫情爆發期間居家上課的需求，更讓家長注重孩子們的學習環境、用具，iloom怡倫家居針對正快速長大的學齡期兒童、青少年，特別推薦Linki Plus智能型書桌，該款書桌可調整書桌高度幅度達10公分，桌面角度也可依據勞作、書寫、閱讀等需求調整，是品牌在疫情期間熱門銷售品項。

IKEA ALEX書桌工作桌，原價3490元，卡有價2990元。（IKEA提供）

IKEA KRUX Led工作燈，1290元。（IKEA提供）

而IKEA針對年紀較小的學童，則建議可打造共享學習空間，利用屏風等小物劃分出不被打擾的空間，幫助孩童專注於自己的功課上，另外針對閱讀空間最不可少的「光線」，品牌特別推薦KRUX Led工作燈，其燈壁、燈罩皆可做調整，適合畫畫、勞作使用。針對中學生則推薦面ALEX書桌，面積大、抽屜收納量大的優點，搭配文件匣的收納小物方便收納筆記維持整潔，且即日起至9月22日，許多商品搭配宜家卡皆可享優惠卡友價。

特力屋康迪仕複合式電腦書桌，作為孩子學習區、大人工作區都合適，5790元。（特力屋提供）

特力屋傑越網布椅單寧色，採透氣網布，質感高雅透氣性佳，特價799元。（特力屋提供）

特力屋也針對開學季即日起至9月28日推出「享家生活節」活動，針對學生族群即日起至9月9日，憑學生證至實體門市購買收納、家具書桌、寢具、家用衣架、檯燈滿2000元即享9折，另返校必備防疫隔板也同步熱銷中;另外特力屋也提供挑選建議，如可利用複合功能的複合式書桌，增加空間運用效率、搭配可調光調色的檯燈，則可讓空間光源更有層次。