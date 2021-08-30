桃園市蘆竹區29日凌晨發生1起自撞電線桿死亡車禍，17歲楊姓少女與其18歲同月同日生簡姓男友原預計前往大古山看夜景，未料簡男騎車途中疑似精神不濟自撞路邊電桿，坐於後座的楊女當場失去生命跡象，且送醫不治，簡男則仍在醫院持續觀察。

29日凌晨約3點半，楊女與其相隔一年同月同日生的18歲簡姓男友自桃園市國際路前往大古山享受夜景風光，未料簡男在行經蘆竹區油管路一段時疑似精神不濟，於凌晨約4時徑直撞向路旁電線桿，情侶2人飛出車外倒地不起，2名路人見狀才隨即通報救護人員到場搶救。

據了解，簡男自撞當時未有煞車，且當時車速不慢導致撞離力道猛烈，2情侶自撞電線桿後飛出車外，導致簡男右膝蓋、小腿骨折且低血壓，楊女則因頭部遭嚴重撞擊，血灑現場，已無生命跡象，2人經送往林口長庚醫院搶救後，楊女於29日清晨6點17分宣告不治，簡男則仍在醫院持續觀察。

經院方對簡男進行抽血檢驗酒測值後，簡男酒測值為0，初判無酒後駕車情勢，但對局事故發生的確切原因則仍待進一步調查釐清，蘆竹警分局呼籲，請勿超速行駛，駕車上路前，亦應養足精神，切勿疲勞駕駛，以免發生意外。