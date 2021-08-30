年約20多歲林姓男子去年9月間認識一名未滿16歲少女，2人情投意合，交往約半年時間，前後發生101次性關係，少女一度懷孕到診所進行流產，基隆地院近日審結，依對14歲以上、未滿16 歲女子性交，共101罪，各處有期徒刑2月，應執行有期徒刑10月。

起訴書指出，林男明知少女還只是高中生，尚未成年，於去年8月至今年3月交往期間，分別在2人家中，經女方同意親吻後發生關係，半年來總計101次，並未使用保險套，導致少女一度懷孕。

少女懷孕後，由媽媽陪同至診所進行引產手術才東窗事發，少女家屬憤而向林男提告。檢方偵訊後，依對14歲以上、未滿16歲女子性交罪嫌起訴林男。

基隆地院近日審結，判決指出，林男明知少女未滿16歲，仍未控制自身性慾，多次性交，甚至在少女進行藥物流產後，持續發生關係，林男漠視少女身心健全發展，惡性非輕，雙方雖經調解成立，但林男今年8月未履行給付，並因另案遭羈押。

法官審酌各次性行為均由少女同意，未讓少女有心理上傷害，且林男始終坦承犯行，未耗費過多司法資源，各處有期徒刑2月，應執行有期徒刑10月。