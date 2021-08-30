蔡英文總統今晚以錄影方式為「國際影音串流平台Taiwan＋全球開播晚會」致詞，期盼透過該平台述說臺灣對於區域和國際事務的經驗和觀點，並向世界展現臺灣可以為國際社會做出貢獻，讓各國人民發現臺灣及了解我們的主張。

蔡英文今天以錄影方式參與「Taiwan＋國際影音串流平台」的開播典禮。她說，藉由這個平台述說臺灣的故事，是一項令人振奮的創舉。世世代代的臺灣人努力將這個國家轉變成充滿活力的民主國家，讓言論和表達自由受到保障。現在，新世代的任務就是以這樣的自由為基礎，讓臺灣走向世界。

蔡英文指出，這項工作的目標不只為了強化我們的民主和韌性，更在於幫助並鼓舞世界各地的人們。為了實現這個願景，我們需要一個平台，向世界展現我們多元的面貌和成果，以及我們企盼為國際社會做出貢獻。

她認為，「我們的故事當然要由臺灣人民來述說」，透過這個平台，強調我們對於區域和國際事務的自身經驗和觀點。堅忍不拔的故事要吸引更多觀眾，我們就要用不同以往的方式來說故事。這就是我們努力擴大全球參與時，Taiwan＋更形重要的原因。

蔡英文表示，Taiwan＋是我們自己的國際媒體平台，我們同心致力展現臺灣可以做出貢獻，此一窗口也可以讓世界各國人民發現臺灣和了解我們的主張。她也祝福Taiwan＋管理團隊和工作同仁順利推動這個新企畫，「期待你們分享許許多多重要的故事」。

「Taiwan＋」係由文化部籌設之國際影音串流平台，係以英語發聲之跨國、跨區域、跨平台之全球傳播網絡，向國際傳達臺灣的價值與觀點。